荷兰队 Stadium
足球健身包
¥129
售罄：
此配色当前无货
荷兰队 Stadium 足球健身包质地轻盈，搭配抽绳封口设计，方便在出行途中快速存取物品。侧边拉链口袋，便于独立收纳小物件。
- 显示颜色： 安全橙/队橙/黑
- 款式： CN6959-819
便捷储物，装备专属
其他细节
- 主袋收紧设计，方便存取装备
- 侧边配有拉链口袋，可存放小物件
- 聚酯纤维面料，轻盈耐用
- 荷兰队细节，彰显球队荣耀
产品细节
- 尺寸：44 x 34 厘米
- 面料：聚酯纤维
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
