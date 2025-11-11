 
荷兰队 Stadium 足球健身包 - 安全橙/队橙/黑

荷兰队 Stadium

足球健身包

¥129

售罄：

此配色当前无货

荷兰队 Stadium 足球健身包质地轻盈，搭配抽绳封口设计，方便在出行途中快速存取物品。侧边拉链口袋，便于独立收纳小物件。


  • 显示颜色： 安全橙/队橙/黑
  • 款式： CN6959-819

便捷储物，装备专属

荷兰队 Stadium 足球健身包质地轻盈，搭配抽绳封口设计，方便在出行途中快速存取物品。侧边拉链口袋，便于独立收纳小物件。

其他细节

  • 主袋收紧设计，方便存取装备
  • 侧边配有拉链口袋，可存放小物件
  • 聚酯纤维面料，轻盈耐用
  • 荷兰队细节，彰显球队荣耀

产品细节

  • 尺寸：44 x 34 厘米
  • 面料：聚酯纤维
