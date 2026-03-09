Association Edition 球衣以白色为底色，传递所有 NBA 球队的共同信念。菲尼克斯太阳队德文·布克 (Devin Booker) Association Edition Nike Dri-FIT NBA Swingman Jersey 男子速干球衣设计灵感源自球员征战赛场所穿的球衣，采用轻盈的导湿速干网眼布，巧搭球队配色和队名。助你在球场内外保持干爽，同时彰显你对挚爱球员和比赛的热爱之情。

显示颜色： 白色

款式： DV4851-100