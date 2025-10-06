 
菲尼克斯太阳队德文·布克 (Devin Booker) Association Edition Nike Dri-FIT NBA Swingman Jersey 男子速干球衣 - 白色

菲尼克斯太阳队德文·布克 (Devin Booker) Association Edition

Nike Dri-FIT NBA Swingman Jersey 男子速干球衣

35% 折让

Association Edition 球衣以白色为底色，传递所有 NBA 球队的共同信念。菲尼克斯太阳队德文·布克 (Devin Booker) Association Edition Nike Dri-FIT NBA Swingman Jersey 男子速干球衣设计灵感源自球员征战赛场所穿的球衣，采用轻盈的导湿速干网眼布，巧搭球队配色和队名。助你在球场内外保持干爽，同时彰显你对挚爱球员和比赛的热爱之情。


  • 显示颜色： 白色
  • 款式： DV4851-100

其他细节

  • Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
  • 透气网眼布，助你在球场内外保持舒爽

产品细节

  • 斜纹式球员姓名和球衣号
  • 运用热加工工艺制作的图案
  • 下摆添加运动员标签
  • 100% 聚酯纤维
  • 可机洗
