菲尼克斯太阳队 (Devin Booker) Icon Edition
Nike NBA Jersey 男子球衣
¥599
售罄：
此配色当前无货
该款 Icon Edition 球衣以具备鲜明辨识度的独特设计展现球队本色。菲尼克斯太阳队 (Devin Booker) Icon Edition Nike NBA Jersey 男子球衣以球员征战赛场所穿的球衣为灵感，采用优质双面针织面料，搭配经典球衣设计，彰显球迷魅力。
- 显示颜色： 新兰花紫/白色
- 款式： 864503-568
展现挚爱球队的核心特色
该款 Icon Edition 球衣以具备鲜明辨识度的独特设计展现球队本色。菲尼克斯太阳队 (Devin Booker) Icon Edition Nike NBA Jersey 男子球衣以球员征战赛场所穿的球衣为灵感，采用优质双面针织面料，搭配经典球衣设计，彰显球迷魅力。
球迷专属
双面针织网眼布面料结合 Dri-FIT 技术，保持身体干爽舒适。球衣垂坠得体，匠心下摆，打造球迷专属轻松休闲版型。
产品细节
- 穿上 Nike NBA 球衣，沉浸于 2019-2020 赛季
- 运用热加工工艺制作的图案
- 100% 聚酯纤维
- 可机洗
