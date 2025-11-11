 
该款 Icon Edition 球衣以具备鲜明辨识度的独特设计展现球队本色。菲尼克斯太阳队 (Devin Booker) Icon Edition Nike NBA Jersey 男子球衣以球员征战赛场所穿的球衣为灵感，采用优质双面针织面料，搭配经典球衣设计，彰显球迷魅力。


  • 显示颜色： 新兰花紫/白色
  • 款式： 864503-568

展现挚爱球队的核心特色

该款 Icon Edition 球衣以具备鲜明辨识度的独特设计展现球队本色。菲尼克斯太阳队 (Devin Booker) Icon Edition Nike NBA Jersey 男子球衣以球员征战赛场所穿的球衣为灵感，采用优质双面针织面料，搭配经典球衣设计，彰显球迷魅力。

球迷专属

双面针织网眼布面料结合 Dri-FIT 技术，保持身体干爽舒适。球衣垂坠得体，匠心下摆，打造球迷专属轻松休闲版型。

产品细节

  • 穿上 Nike NBA 球衣，沉浸于 2019-2020 赛季
  • 运用热加工工艺制作的图案
  • 100% 聚酯纤维
  • 可机洗
