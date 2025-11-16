该款 Statement Edition 球衣采用大胆撞色和具有辨识度的细节，象征球员共同集结的强大力量、强韧精神和决胜心态。菲尼克斯太阳队 (Devin Booker) Statement Edition Nike NBA Swingman Jersey 球衣的设计灵感源自球员征战赛场所穿的球衣，采用上乘双面针织面料，经典球衣设计缔造出色魅力。

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)

划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。

未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。