 
菲尼克斯太阳队 (Devin Booker) Statement Edition Nike NBA Swingman Jersey 男子球衣 - 土橙色

Nike NBA Swingman Jersey 男子球衣

菲尼克斯太阳队 (Devin Booker) Statement Edition Nike NBA Swingman Jersey 男子球衣 - 土橙色
该款 Statement Edition 球衣采用大胆撞色和具有辨识度的细节，象征球员共同集结的强大力量、强韧精神和决胜心态。菲尼克斯太阳队 (Devin Booker) Statement Edition Nike NBA Swingman Jersey 球衣的设计灵感源自球员征战赛场所穿的球衣，采用上乘双面针织面料，经典球衣设计缔造出色魅力。


打造球队第二自我

产品细节

  • 标准版型，营造轻松休闲的穿着感受
  • 可机洗
  • 穿上 Nike NBA 球衣，享受 2019-2020 赛季
  • 运用热加工工艺制作的图案
  • 100% 聚酯纤维
  • 显示颜色： 土橙色
  • 款式： AT9813-843

