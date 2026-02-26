Nike
训练行李包
20% 折让
准备来场快速出汗训练？把训练装备轻松塞入 Nike 训练行李包的宽敞储物空间，前往健身房挥汗热练。宽敞主袋，可存放鞋履、衣服和阻力带等较大装备。正面拉链口袋，便于有序收纳和随手取用钥匙、首饰或手机等小物件。把包放在门口，腾出时间即可随时开练。
- 显示颜色： 烟灰/黑/白色
- 款式： IH7961-084
Nike
其他细节
- 主袋配有双拉链，便于存放大件物品
- 可调式肩带结合双提手设计，为你打造多样化的舒适携带体验
- 内置口袋，便于存放小物件
产品细节
- 尺寸：33 x 52 x 24 厘米
- 面料/里料：织物
- 不可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
