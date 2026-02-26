 
Nike 训练行李包 - 烟灰/黑/白色

Nike

训练行李包

20% 折让

准备来场快速出汗训练？把训练装备轻松塞入 Nike 训练行李包的宽敞储物空间，前往健身房挥汗热练。宽敞主袋，可存放鞋履、衣服和阻力带等较大装备。正面拉链口袋，便于有序收纳和随手取用钥匙、首饰或手机等小物件。把包放在门口，腾出时间即可随时开练。


  • 显示颜色： 烟灰/黑/白色
  • 款式： IH7961-084

Nike

20% 折让

其他细节

  • 主袋配有双拉链，便于存放大件物品
  • 可调式肩带结合双提手设计，为你打造多样化的舒适携带体验
  • 内置口袋，便于存放小物件

产品细节

  • 尺寸：33 x 52 x 24 厘米
  • 面料/里料：织物
  • 不可机洗
