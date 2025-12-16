费城 76 人队 Essentials Hardwood Classics
Nike NBA 男子长袖T恤
¥349
穿上费城 76 人队 Essentials Hardwood Classics Nike NBA 男子长袖T恤，彰显你对费城 76 人队的深厚情怀。浓浓复古格调，带你重温费城 76 人队的精彩时刻。这款长袖T恤舒适非凡，略带垂坠效果。
- 显示颜色： 黑
- 款式： HV5696-010
费城 76 人队 Essentials Hardwood Classics
¥349
穿上费城 76 人队 Essentials Hardwood Classics Nike NBA 男子长袖T恤，彰显你对费城 76 人队的深厚情怀。浓浓复古格调，带你重温费城 76 人队的精彩时刻。这款长袖T恤舒适非凡，略带垂坠效果。
其他细节
针织棉料质感柔软，略带自然垂坠效果
产品细节
- 罗纹领口和袖口
- 100% 棉
- 可机洗
- 显示颜色： 黑
- 款式： HV5696-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。