达拉斯独行侠队凯里·欧文 (Kyrie Irving) Icon Edition
Nike NBA Swingman Jersey 大童（男孩）速干球衣
35% 折让
达拉斯独行侠队凯里·欧文 (Kyrie Irving) Icon Edition Nike NBA Swingman Jersey 大童（男孩）速干球衣以具备鲜明辨识度的独特设计展现球队本色。其设计灵感源自球员征战赛场所穿的球衣，采用双面针织面料，经典球衣设计缔造出色魅力。
- 显示颜色： 游戏宝蓝
- 款式： IH2142-480
产品细节
- 100% 聚酯纤维
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
