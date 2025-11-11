达拉斯独行侠队 Courtside
Nike NBA 男子起绒运动衫
¥499
售罄：
此配色当前无货
达拉斯独行侠队 Courtside Nike NBA 男子起绒运动衫饰以醒目大号独行侠队标志，庆祝 NBA 成立 75 周年。采用起绒面料，正面饰有图案印花，衣袖搭配刺绣设计，融入联盟 75 周年特别版标志。
- 显示颜色： 调色桦树色/白色/游戏宝蓝
- 款式： DN4910-051
彰显球队风采
其他细节
- 针织面料，内里起绒，柔软温暖
- 罗纹袖口和下摆，在运动时有助稳固衣身
产品细节
- 宽松版型，缔造宽大舒适感受
- 面料：83% 棉/17% 聚酯纤维。罗纹拼接：98% 棉/2% 氨纶。
- 可机洗
