从揭幕战到第八十二场——乃至之后的每一场征程，你都是忠贞不渝的独行侠拥趸。无需他人通报赛况比分，但你必须让众人知晓：你的人生早已与独行侠队紧密相连。这款格外柔软的达拉斯独行侠队 Jordan NBA Flight 男子薄绒套头运动衫，正是你的宣言。

显示颜色： 黑/游戏宝蓝

款式： HM8765-010