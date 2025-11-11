 
达拉斯独行侠队 Nike NBA 男子T恤 - 游戏宝蓝

达拉斯独行侠队

Nike NBA 男子T恤

13% 折让

售罄：

此配色当前无货

穿上达拉斯独行侠队 Nike NBA 男子T恤，彰显挚爱球员风采。该款圆领上衣采用轻盈面料，巧搭醒目的队名和球衣号图案，设计灵感源自球员征战赛场所穿的球衣。


  • 显示颜色： 游戏宝蓝
  • 款式： CV8515-482

达拉斯独行侠队

13% 折让

出众T恤，彰显钟爱球员荣耀

穿上达拉斯独行侠队 Nike NBA 男子T恤，彰显挚爱球员风采。该款圆领上衣采用轻盈面料，巧搭醒目的队名和球衣号图案，设计灵感源自球员征战赛场所穿的球衣。

其他细节

  • 日常棉料，柔软轻盈
  • 标准版型搭配落肩衣袖设计

产品细节

  • 球员姓名和号码
  • 印花图案
  • 罗纹领口
  • 100% 棉
  • 可机洗
  • 显示颜色： 游戏宝蓝
  • 款式： CV8515-482

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。