达拉斯独行侠队
Nike NBA 男子T恤
13% 折让
售罄：
此配色当前无货
穿上达拉斯独行侠队 Nike NBA 男子T恤，彰显挚爱球员风采。该款圆领上衣采用轻盈面料，巧搭醒目的队名和球衣号图案，设计灵感源自球员征战赛场所穿的球衣。
- 显示颜色： 游戏宝蓝
- 款式： CV8515-482
出众T恤，彰显钟爱球员荣耀
其他细节
- 日常棉料，柔软轻盈
- 标准版型搭配落肩衣袖设计
产品细节
- 球员姓名和号码
- 印花图案
- 罗纹领口
- 100% 棉
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
