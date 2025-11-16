迈阿密热火队 (Jimmy Butler) City Edition Nike Dri-FIT NBA Swingman Jersey 男子速干球衣旨在致敬球队与其家乡的紧密联系。该复刻设计借鉴以往队服中象征迈阿密人身份的特色，突显球队所在地区的社群文化风采。透气面料可导湿速干，帮助保持干爽，彰显你对挚爱球队和城市的热爱。

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)

划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。

未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。