迈阿密热火队 City Edition Nike Dri-FIT
男子 NBA T恤
30% 折让
售罄：
此配色当前无货
全力支持家乡球队 迈阿密热火队 City Edition Nike Dri-FIT 男子 NBA T恤采用柔软速干面料制作。巧搭从 City Edition 队服汲取设计灵感的图案，以及所钟爱球员的名字和号码。
- 显示颜色： 黑
- 款式： AO0901-016
彰显家乡、球队和球员荣耀，
其他细节
- Dri-FIT 技术，帮助保持干爽舒适，缔造心无旁骛的运动体验
- 正面印有 City Edition 图案
产品细节
- 面料：58% 棉/42% 聚酯纤维
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
