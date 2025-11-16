 
迈阿密热火队 City Edition Nike Dri-FIT 男子 NBA T恤 - 黑

全力支持家乡球队 迈阿密热火队 City Edition Nike Dri-FIT 男子 NBA T恤采用柔软速干面料制作。巧搭从 City Edition 队服汲取设计灵感的图案，以及所钟爱球员的名字和号码。


  • 款式： AO0901-016

彰显家乡、球队和球员荣耀，

其他细节

  • Dri-FIT 技术，帮助保持干爽舒适，缔造心无旁骛的运动体验
  • 正面印有 City Edition 图案

产品细节

  • 面料：58% 棉/42% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 显示颜色： 黑
  • 款式： AO0901-016

