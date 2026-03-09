Nike
运动托特包
33% 折让
这款托特包和你一样是个多面手。Nike 运动托特包可助你轻松应对不同训练。内侧设有多个加深口袋，同时采用开口和拉链设计，带来安全储物体验。正面和背面配有口袋，便于轻松存取小物件。这款托特包的尺寸看似不大，实则侧边巧妙融入扩展拼接设计，可在需要时提供额外的收纳空间。
- 显示颜色： 大学灰/大学灰/幻影灰白
- 款式： DR7217-009
Nike
33% 折让
这款托特包和你一样是个多面手。Nike 运动托特包可助你轻松应对不同训练。内侧设有多个加深口袋，同时采用开口和拉链设计，带来安全储物体验。正面和背面配有口袋，便于轻松存取小物件。这款托特包的尺寸看似不大，实则侧边巧妙融入扩展拼接设计，可在需要时提供额外的收纳空间。
其他细节
- 正面和背面外部设有口袋，一面口袋采用魔术贴粘扣，另一面口袋配以按扣设计
- 两种背携方式，肩背手提皆宜
产品细节
- 尺寸：40 x 34 x 13 厘米
- 面料/里料：织物
- 不可机洗
- 显示颜色： 大学灰/大学灰/幻影灰白
- 款式： DR7217-009
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。