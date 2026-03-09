这款托特包和你一样是个多面手。Nike 运动托特包可助你轻松应对不同训练。内侧设有多个加深口袋，同时采用开口和拉链设计，带来安全储物体验。正面和背面配有口袋，便于轻松存取小物件。这款托特包的尺寸看似不大，实则侧边巧妙融入扩展拼接设计，可在需要时提供额外的收纳空间。

显示颜色： 大学灰/大学灰/幻影灰白

款式： DR7217-009