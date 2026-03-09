 
Nike 运动托特包 - 大学灰/大学灰/幻影灰白

Nike

运动托特包

33% 折让
大学灰/大学灰/幻影灰白
黑/黑/白色

这款托特包和你一样是个多面手。Nike 运动托特包可助你轻松应对不同训练。内侧设有多个加深口袋，同时采用开口和拉链设计，带来安全储物体验。正面和背面配有口袋，便于轻松存取小物件。这款托特包的尺寸看似不大，实则侧边巧妙融入扩展拼接设计，可在需要时提供额外的收纳空间。


  • 显示颜色： 大学灰/大学灰/幻影灰白
  • 款式： DR7217-009

Nike

33% 折让

其他细节

  • 正面和背面外部设有口袋，一面口袋采用魔术贴粘扣，另一面口袋配以按扣设计
  • 两种背携方式，肩背手提皆宜

产品细节

  • 尺寸：40 x 34 x 13 厘米
  • 面料/里料：织物
  • 不可机洗
    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
