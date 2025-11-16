金州勇士队 Courtside
Nike NBA 男子连帽T恤
23% 折让
售罄：
此配色当前无货
金州勇士队 Courtside Nike NBA 男子连帽T恤是一款适合比赛日穿搭的出众单品，彰显挚爱 NBA 球队风采。
- 显示颜色： 黑
- 款式： AT1424-010
风帽设计，轻松穿搭，轻盈舒适
其他细节
- 棉料质感柔软轻盈，自然透气
- 风帽设计，提升包覆效果
产品细节
- 标准版型，营造轻松休闲的穿着感受
- 印花图案
- 球队标志
- 100% 棉
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
