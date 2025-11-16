 
金州勇士队 Courtside Nike NBA 男子连帽T恤 - 黑

金州勇士队 Courtside

Nike NBA 男子连帽T恤

23% 折让

售罄：

此配色当前无货

金州勇士队 Courtside Nike NBA 男子连帽T恤是一款适合比赛日穿搭的出众单品，彰显挚爱 NBA 球队风采。


  • 显示颜色：
  • 款式： AT1424-010

风帽设计，轻松穿搭，轻盈舒适

其他细节

  • 棉料质感柔软轻盈，自然透气
  • 风帽设计，提升包覆效果

产品细节

  • 标准版型，营造轻松休闲的穿着感受
  • 印花图案
  • 球队标志
  • 100% 棉
  • 可机洗
  • 显示颜色： 黑
  • 款式： AT1424-010

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。