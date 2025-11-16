 
金州勇士队 Courtside Statement Edition Jordan NBA 男子加绒运动衫 - 宝蓝

金州勇士队 Courtside Statement Edition Jordan NBA 男子加绒运动衫是一款版型宽松的叠搭单品，帮助抵御寒冷天气。加绒针织面料内里柔软，外层顺滑；球队配色搭配球员名字和球衣号码图案，向你挚爱的职业球员致敬。


  • 显示颜色： 宝蓝
  • 款式： FB5365-421

金州勇士队 Courtside Statement Edition Jordan NBA 男子加绒运动衫是一款版型宽松的叠搭单品，帮助抵御寒冷天气。加绒针织面料内里柔软，外层顺滑；球队配色搭配球员名字和球衣号码图案，向你挚爱的职业球员致敬。

产品细节

  • 罗纹袖口和下摆
  • 面料：80% 棉/20% 聚酯纤维。罗纹拼接：97% 棉/3% 氨纶。
  • 可机洗
