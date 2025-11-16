金州勇士队 Courtside Statement Edition
Jordan NBA 男子加绒运动衫
¥499
售罄：
此配色当前无货
金州勇士队 Courtside Statement Edition Jordan NBA 男子加绒运动衫是一款版型宽松的叠搭单品，帮助抵御寒冷天气。加绒针织面料内里柔软，外层顺滑；球队配色搭配球员名字和球衣号码图案，向你挚爱的职业球员致敬。
- 显示颜色： 宝蓝
- 款式： FB5365-421
产品细节
- 罗纹袖口和下摆
- 面料：80% 棉/20% 聚酯纤维。罗纹拼接：97% 棉/3% 氨纶。
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
