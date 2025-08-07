 
金州勇士队 Courtside Statement Edition Jordan NBA 男子T恤 - 灰石板蓝

金州勇士队 Courtside Statement Edition

Jordan NBA 男子T恤

金州勇士队 Courtside Statement Edition Jordan NBA 男子T恤采用厚实棉料匠心打造，助你在场边观众席上秀出时尚造型。


  • 显示颜色： 灰石板蓝
  • 款式： HF5433-493

产品细节

  • 100% 棉
  • 可机洗
  • 显示颜色： 灰石板蓝
  • 款式： HF5433-493

尺寸与尺码

    本款为美码版型，建议参考尺码工具进行选购。

  • 尺码表

