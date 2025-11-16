金州勇士队 (Stephen Curry)
Nike Dri-FIT NBA 男子T恤
43% 折让
售罄：
此配色当前无货
穿上金州勇士队 (Stephen Curry) Nike Dri-FIT NBA 男子T恤，展现挚爱球队的 Classic Edition 队服风采。以轻盈速干面料制成，采用休闲版型剪裁。
- 显示颜色： 阿马里洛黄
- 款式： AT2374-728
经典外观设计，彰显球队风采
其他细节
- 轻盈针织面料，营造柔软轻松的叠搭体验
- Dri-FIT 技术帮助保持干爽舒适，缔造心无旁骛的运动体验
- 图案设计借鉴自 Classic Edition 队服
产品细节
- 球员姓名和号码
- 面料：57% 棉/43% 聚酯纤维
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
