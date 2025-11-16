 
金州勇士队 (Stephen Curry) Nike Dri-FIT NBA 男子T恤 - 阿马里洛黄

Nike Dri-FIT NBA 男子T恤

售罄：

此配色当前无货

穿上金州勇士队 (Stephen Curry) Nike Dri-FIT NBA 男子T恤，展现挚爱球队的 Classic Edition 队服风采。以轻盈速干面料制成，采用休闲版型剪裁。


经典外观设计，彰显球队风采

穿上金州勇士队 (Stephen Curry) Nike Dri-FIT NBA 男子T恤，展现挚爱球队的 Classic Edition 队服风采。以轻盈速干面料制成，采用休闲版型剪裁。

其他细节

  • 轻盈针织面料，营造柔软轻松的叠搭体验
  • Dri-FIT 技术帮助保持干爽舒适，缔造心无旁骛的运动体验
  • 图案设计借鉴自 Classic Edition 队服

产品细节

  • 球员姓名和号码
  • 面料：57% 棉/43% 聚酯纤维
  • 可机洗
