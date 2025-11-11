金州勇士队 Nike Dri-FIT
男子 NBA T恤
¥259
售罄：
此配色当前无货
本赛季赛事正酣，穿上金州勇士队 Nike Dri-FIT 男子 NBA T恤，彰显球队荣耀。采用柔软针织面料结合 Nike 速干技术打造，在球场内外塑就干爽穿着体验。
- 显示颜色： 灯草蓝
- 款式： BV1462-495
金州勇士队 Nike Dri-FIT
¥259
心中荣耀
本赛季赛事正酣，穿上金州勇士队 Nike Dri-FIT 男子 NBA T恤，彰显球队荣耀。采用柔软针织面料结合 Nike 速干技术打造，在球场内外塑就干爽穿着体验。
其他细节
- Dri-FIT 技术，帮助保持干爽舒适，缔造心无旁骛的运动体验
- 针织面料，营造柔软舒适的穿着感受
产品细节
- 面料：57% 棉/43% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 灯草蓝
- 款式： BV1462-495
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。