金州勇士队 Nike
看台到街头，彰显不凡
穿上金州勇士队 Nike NBA 短裤，力挺爱队。采用柔软轻盈的性能面料结合灵感源自 Swingman 的镶边，造就出众休闲外观，比赛和休闲穿着两相宜。
轻盈舒适
轻盈针织面料结合 Dri-FIT 技术，帮助身体保持干爽舒适。
产品细节
- 可机洗
- 弹性腰部搭配加长抽绳
- 针织裤脚镶边的设计灵感源自官方篮球队服
- 面料：100% 聚酯纤维。口袋包：100% 聚酯纤维。
- 插手袋
- 显示颜色： 暗钢灰/灯草蓝/阿马里洛黄/阿马里洛黄
- 款式： AV0141-002
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
