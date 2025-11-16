 
金州勇士队 Nike NBA 男子短裤 - 暗钢灰/灯草蓝/阿马里洛黄/阿马里洛黄

穿上金州勇士队 Nike NBA 短裤，力挺爱队。采用柔软轻盈的性能面料结合灵感源自 Swingman 的镶边，造就出众休闲外观，比赛和休闲穿着两相宜。


  • 显示颜色： 暗钢灰/灯草蓝/阿马里洛黄/阿马里洛黄
  • 款式： AV0141-002

看台到街头，彰显不凡

轻盈舒适

轻盈针织面料结合 Dri-FIT 技术，帮助身体保持干爽舒适。

产品细节

  • 可机洗
  • 弹性腰部搭配加长抽绳
  • 针织裤脚镶边的设计灵感源自官方篮球队服
  • 面料：100% 聚酯纤维。口袋包：100% 聚酯纤维。
  • 插手袋
