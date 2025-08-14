 
Nike 鞋盒式斜挎包 - 黑/黑/白色

Nike

鞋盒式斜挎包

20% 折让

喜欢 Nike 经典鞋盒？谁不是呢？Nike 鞋盒式斜挎包焕新演绎 Nike 鞋盒经典风格，同时让你随时随地轻松携带物品。拉链主袋为手机、钱包、钥匙等物品提供充裕存储空间；两个内置口袋可有序收纳随身小物件。提环设计搭配可调节肩带，打造多样化的携背体验，助你玩转时尚造型。


  • 显示颜色： 黑/黑/白色
  • 款式： FN3059-010

Nike

20% 折让

喜欢 Nike 经典鞋盒？谁不是呢？Nike 鞋盒式斜挎包焕新演绎 Nike 鞋盒经典风格，同时让你随时随地轻松携带物品。拉链主袋为手机、钱包、钥匙等物品提供充裕存储空间；两个内置口袋可有序收纳随身小物件。提环设计搭配可调节肩带，打造多样化的携背体验，助你玩转时尚造型。

产品细节

  • 尺寸：20 x 8 x 15 厘米
  • 重量：约 181 克
  • 面料/里料：织物
  • 不可机洗
  • 显示颜色： 黑/黑/白色
  • 款式： FN3059-010

免费配送和退换货

部分城市提供当日达、次日达服务。

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。