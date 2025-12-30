Nike 马年限定脱缰系列
新年款大童（男孩）全长拉链开襟加绒连帽衫
¥399
Nike 马年限定脱缰系列新年款大童（男孩）全长拉链开襟加绒连帽衫背面饰有小飞马图案，旨在庆贺马年。轻盈加绒针织面料，温暖舒适，随时随地都能应对冷天。采用休闲剪裁，易于叠搭，为你提供充裕活动空间，助你舒适畅动或惬意休憩。
- 显示颜色： 黑/红色/白色
- 款式： IR0115-010
其他细节
轻盈加绒针织面料表面顺滑，内里经加绒处理，质感柔软，打造可轻松叠搭的温暖佳选
产品细节
- 面料/连帽里料：76% 棉/24% 聚酯纤维
- 可机洗
