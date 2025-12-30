Nike 马年限定脱缰系列
新年款婴童 Wings 贴片套头连帽衫
¥349
Nike 马年限定脱缰系列新年款婴童 Wings 贴片套头连帽衫采用轻盈针织面料，落肩设计，塑就休闲穿着感，伴小宝贝以醒目风格迎马年。正面饰有刺绣细节，袋鼠式口袋设计，背面饰有 Wings 贴片，打造奇趣造型。
- 显示颜色： 大学红
- 款式： IU5255-657
产品细节
- 50% 聚酯纤维/42% 粘纤/8% 氨纶
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
