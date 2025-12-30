Nike 马年限定脱缰系列
新年款幼童假两件式连衣裙
¥429
Nike 马年限定脱缰系列新年款幼童假两件式连衣裙采用套头式假两件设计，伴孩子喜迎新年。上部圆领上衣样式采用轻盈针织面料，饰有马年刺绣细节图案，落肩设计，营造休闲穿着感。下部半身裙样式采用褶裥设计，可内搭骑行短裤或紧身裤，塑就出众包覆效果，助孩子自在畅玩。
- 显示颜色： 大学红/白色/黄色/白色
- 款式： IU5477-657
产品细节
- 针织面布：50% 聚酯纤维/42% 粘纤/8% 氨纶。梭织面布：100% 聚酯纤维
- 手洗
