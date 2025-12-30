 
Nike 马年限定脱缰系列新年款幼童假两件式连衣裙 - 大学红/白色/黄色/白色

Nike 马年限定脱缰系列

新年款幼童假两件式连衣裙

¥429
此产品不参加网站促销活动和折扣优惠活动。

Nike 马年限定脱缰系列新年款幼童假两件式连衣裙采用套头式假两件设计，伴孩子喜迎新年。上部圆领上衣样式采用轻盈针织面料，饰有马年刺绣细节图案，落肩设计，营造休闲穿着感。下部半身裙样式采用褶裥设计，可内搭骑行短裤或紧身裤，塑就出众包覆效果，助孩子自在畅玩。


  • 显示颜色： 大学红/白色/黄色/白色
  • 款式： IU5477-657

Nike 马年限定脱缰系列

¥429

Nike 马年限定脱缰系列新年款幼童假两件式连衣裙采用套头式假两件设计，伴孩子喜迎新年。上部圆领上衣样式采用轻盈针织面料，饰有马年刺绣细节图案，落肩设计，营造休闲穿着感。下部半身裙样式采用褶裥设计，可内搭骑行短裤或紧身裤，塑就出众包覆效果，助孩子自在畅玩。

产品细节

  • 针织面布：50% 聚酯纤维/42% 粘纤/8% 氨纶。梭织面布：100% 聚酯纤维
  • 手洗
  • 显示颜色： 大学红/白色/黄色/白色
  • 款式： IU5477-657

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。

    该产品采用的图案设计具有随机性，所呈现的花纹可能不完全一致。敬请注意，并请酌情选购！

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。