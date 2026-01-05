Nike 马年限定脱缰系列
Dri-FIT 新年款女子速干跑步上衣
¥449
Nike 马年限定脱缰系列 Dri-FIT 新年款女子速干跑步上衣可导湿速干，背面饰有飞马翅膀图案，旨在庆贺马年。腰部收窄，搭配弧形下摆设计，缔造心无旁骛的运动体验。
- 显示颜色： 深队红
- 款式： IQ3831-613
其他细节
- Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，助你保持干爽舒适
- 插肩衣袖设计，有助于减少腋下摩擦，塑就自如运动体验
- 拇指孔设计，提升包覆效果
产品细节
- 反光细节
- 100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 不适合用作个人防护装备 (PPE)
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
