Nike 马年限定脱缰系列
Dri-FIT 郑钦文同款新年女子速干短袖T恤
¥249
Nike 马年限定脱缰系列 Dri-FIT 郑钦文同款新年女子速干短袖T恤采用顺滑的导湿速干面料，胸前饰有飞马图案，旨在庆贺马年。落肩设计结合宽松版型，塑就休闲外观和质感，适合日常穿着。
- 显示颜色： 帆白
- 款式： IQ3835-133
其他细节
- Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，助你保持干爽舒适
- 针织面料，质感柔软
产品细节
- 57% 棉/43% 聚酯纤维
- 可机洗
