穿上 Nike 马年限定脱缰系列 Therma-FIT 新年款女子 Oversize 风半长拉链开襟摇粒绒上衣，喜迎马年。采用柔软摇粒绒面料，搭载保暖科技，这款半长拉链上衣能在气温较低时保持温暖，让你心无旁骛进行训练。

穿上 Nike 马年限定脱缰系列 Therma-FIT 新年款女子 Oversize 风半长拉链开襟摇粒绒上衣，喜迎马年。采用柔软摇粒绒面料，搭载保暖科技，这款半长拉链上衣能在气温较低时保持温暖，让你心无旁骛进行训练。

特别提醒：如产品采用了加绒设计（内里经起绒工艺处理），基于该工艺的特殊性，可能存在浮毛掉落的现象，建议在初次穿着前进行清洗。如有介意，请谨慎选购。

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)

划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。

未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。