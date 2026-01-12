Nike 马年限定脱缰系列
Therma-FIT 新年款女子 Oversize 风半长拉链开襟摇粒绒上衣
21% 折让
穿上 Nike 马年限定脱缰系列 Therma-FIT 新年款女子 Oversize 风半长拉链开襟摇粒绒上衣，喜迎马年。采用柔软摇粒绒面料，搭载保暖科技，这款半长拉链上衣能在气温较低时保持温暖，让你心无旁骛进行训练。
- 显示颜色： 帆白
- 款式： IQ3836-133
Nike 马年限定脱缰系列
其他细节
- Nike Therma-FIT 技术具备出众的保暖性能，帮助在气温较低时保持温暖
- 双面摇粒绒面料，塑就舒适感受，是一款轻盈保暖的叠搭佳选
产品细节
- 100% 聚酯纤维
- 可机洗
