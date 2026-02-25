Nike x LEGO® Collection
大童加绒工装长裤
11% 折让
探索新世界，需要行动自如的空间，Nike x LEGO® Collection 大童加绒工装长裤拥有宽松裤腿，助你从容迈开步伐。采用轻盈针织面料，内里柔软加绒，缔造温暖舒适感受。搭配多口袋设计，方便随时携带你挚爱的 LEGO® 小人仔。
- 显示颜色： 火焰钴蓝/火焰钴蓝
- 款式： HV6731-470
其他细节
- 裤腿两侧按扣式工装口袋，打开右侧可见炫彩贴片，彰显你对 LEGO® 小人仔的热爱
- 轻盈针织面料表面顺滑，内里起绒，打造可轻松叠搭的温暖佳选
- 弹性腰部搭配抽绳，打造理想贴合感
产品细节
- 面料：80% 棉/20% 聚酯纤维。上部口袋：100% 棉
- 侧边口袋设计
- 炫彩细节
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
