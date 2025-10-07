Nike x LEGO® Collection 大童 Oversize 风加绒套头连帽衫采用超宽松版型，集玩乐趣味与运动风范于一身。采用针织面料，表面触感顺滑，内里柔软加绒，助你畅享舒适。隐藏式炫彩 LEGO® 小人仔贴片等惊喜细节，印证了当想象力自由驰骋时，一切皆有可能。

Nike x LEGO® Collection 大童 Oversize 风加绒套头连帽衫采用超宽松版型，集玩乐趣味与运动风范于一身。采用针织面料，表面触感顺滑，内里柔软加绒，助你畅享舒适。隐藏式炫彩 LEGO® 小人仔贴片等惊喜细节，印证了当想象力自由驰骋时，一切皆有可能。

特别提醒：如产品采用了加绒设计（内里经起绒工艺处理），基于该工艺的特殊性，可能存在浮毛掉落的现象，建议在初次穿着前进行清洗。如有介意，请谨慎选购。

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)

划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。

未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。