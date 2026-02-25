Nike x LEGO® Collection
大童 Oversize 风加绒套头连帽衫
11% 折让
Nike x LEGO® Collection 大童 Oversize 风加绒套头连帽衫采用超宽松版型，集玩乐趣味与运动风范于一身。采用针织面料，表面触感顺滑，内里柔软加绒，助你畅享舒适。隐藏式炫彩 LEGO® 小人仔贴片等惊喜细节，印证了当想象力自由驰骋时，一切皆有可能。
- 显示颜色： 火焰钴蓝/火焰钴蓝
- 款式： HV6732-470
其他细节
- 正面设有按扣式翻盖口袋，打开即可见内侧炫彩贴片，彰显你对 LEGO® 小人仔的热爱
- 针织面料表面顺滑，内里加绒，打造可轻松叠搭的温暖佳选
产品细节
- 面料：80% 棉/20% 聚酯纤维。罗纹拼接：97% 棉/3% 氨纶
- 罗纹袖口和下摆
- 炫彩细节
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
