精心缔造以匹配冠军表现，匠心打磨以契合高阶玩家实力。Nike x LEGO® Collection 大童T恤采用轻盈棉料，彰显 Nike x LEGO® 传承：数字 32，致敬创立于 1932 年的乐高集团；数字 72，纪念 Nike 首度推出鞋款的 1972 年。

精心缔造以匹配冠军表现，匠心打磨以契合高阶玩家实力。Nike x LEGO® Collection 大童T恤采用轻盈棉料，彰显 Nike x LEGO® 传承：数字 32，致敬创立于 1932 年的乐高集团；数字 72，纪念 Nike 首度推出鞋款的 1972 年。

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)

划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。

未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。