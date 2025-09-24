 
Nike x LEGO® Collection 大童T恤 - 旅行黄

Nike x LEGO® Collection

大童T恤

¥229
此产品不参加网站促销活动和折扣优惠活动。

精心缔造以匹配冠军表现，匠心打磨以契合高阶玩家实力。Nike x LEGO® Collection 大童T恤采用轻盈棉料，彰显 Nike x LEGO® 传承：数字 32，致敬创立于 1932 年的乐高集团；数字 72，纪念 Nike 首度推出鞋款的 1972 年。


  • 显示颜色： 旅行黄
  • 款式： HV5194-719

Nike x LEGO® Collection

¥229

精心缔造以匹配冠军表现，匠心打磨以契合高阶玩家实力。Nike x LEGO® Collection 大童T恤采用轻盈棉料，彰显 Nike x LEGO® 传承：数字 32，致敬创立于 1932 年的乐高集团；数字 72，纪念 Nike 首度推出鞋款的 1972 年。

产品细节

  • 100% 棉
  • 可机洗
  • 显示颜色： 旅行黄
  • 款式： HV5194-719

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。