每套穿搭都少不了点睛之笔。 戴上 Nike x LEGO® Collection Apex 大童渔夫运动帽，为你的穿搭点睛。 锦纶面料质感轻盈，环绕式帽檐提供出色遮阳效果。

该产品采用的图案设计具有随机性，所呈现的花纹可能不完全一致。敬请注意，并请酌情选购！

