 
Nike x LEGO® Collection Apex 大童渔夫运动帽 - 灯草红/暗椒红

Nike x LEGO® Collection

Apex 大童渔夫运动帽

12% 折让

每套穿搭都少不了点睛之笔。 戴上 Nike x LEGO® Collection Apex 大童渔夫运动帽，为你的穿搭点睛。 锦纶面料质感轻盈，环绕式帽檐提供出色遮阳效果。


  • 显示颜色： 灯草红/暗椒红
  • 款式： HV9269-612

其他细节

  • Apex 渔夫运动帽采用环绕式帽檐设计，缔造出色包覆效果
  • 锦纶面料，轻盈耐用

产品细节

  • 面料：100% 锦纶。 里料：100% 聚酯纤维
  • 手洗
    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。

    该产品采用的图案设计具有随机性，所呈现的花纹可能不完全一致。敬请注意，并请酌情选购！

