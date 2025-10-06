Nike x LEGO® Collection
Apex 大童渔夫运动帽
12% 折让
每套穿搭都少不了点睛之笔。 戴上 Nike x LEGO® Collection Apex 大童渔夫运动帽，为你的穿搭点睛。 锦纶面料质感轻盈，环绕式帽檐提供出色遮阳效果。
- 显示颜色： 灯草红/暗椒红
- 款式： HV9269-612
其他细节
- Apex 渔夫运动帽采用环绕式帽檐设计，缔造出色包覆效果
- 锦纶面料，轻盈耐用
产品细节
- 面料：100% 锦纶。 里料：100% 聚酯纤维
- 手洗
