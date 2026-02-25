Nike x LEGO® Collection
Dri-FIT 大童速干球衣
29% 折让
欢迎来到 Nike x LEGO® 新世界！ Nike x LEGO® Collection Dri-FIT 大童速干球衣采用宽松版型，融入导湿速干针织面料，助你在比赛中发挥上佳表现。
- 显示颜色： 勇气蓝/火焰钴蓝/火焰钴蓝
- 款式： HV6734-477
Nike x LEGO® Collection
29% 折让
欢迎来到 Nike x LEGO® 新世界！ Nike x LEGO® Collection Dri-FIT 大童速干球衣采用宽松版型，融入导湿速干针织面料，助你在比赛中发挥上佳表现。
其他细节
- 炫彩标志为这款以银河为灵感的球衣注入一抹光泽
- 数字 32 和 72，分别致敬乐高集团和 Nike 的创立年份
- 轻盈面料，可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
- 罗纹领口和袖窿，塑就出众赛场风范和舒适感受
产品细节
- 面料/罗纹拼接：100% 聚酯纤维
- 可机洗
-
- 显示颜色： 勇气蓝/火焰钴蓝/火焰钴蓝
- 款式： HV6734-477
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。