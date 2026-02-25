 
Nike x LEGO® Collection Dri-FIT Crossover 大童速干短裤 - 勇气蓝/勇气蓝/黑

Nike x LEGO® Collection

Dri-FIT Crossover 大童速干短裤

30% 折让

从趣味积木游戏到热血篮球赛场，这款 Nike x LEGO® Collection Dri-FIT Crossover 大童速干短裤可伴你玩转多种场景，秀出醒目风采。 人气 LEGO 细节融入以银河系为灵感的图案之中。 采用导湿速干针织面料，助你在磨练球技时保持干爽舒适。


  • 显示颜色： 勇气蓝/勇气蓝/黑
  • 款式： HV6736-477

其他细节

  • 轻盈面料，可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
  • 弹性腰部搭配抽绳，打造理想贴合感

产品细节

  • 100% 聚酯纤维
  • 可机洗
免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。

    该产品采用的图案设计具有随机性，所呈现的花纹可能不完全一致。敬请注意，并请酌情选购！

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。