Nike x LEGO® Collection
Dri-FIT Crossover 大童速干短裤
20% 折让
从趣味积木游戏到热血篮球赛场，这款 Nike x LEGO® Collection Dri-FIT Crossover 大童速干短裤可伴你玩转多种场景，秀出醒目风采。 人气 LEGO 细节融入以银河系为灵感的图案之中。 采用导湿速干针织面料，助你在磨练球技时保持干爽舒适。
- 显示颜色： 勇气蓝/勇气蓝/黑
- 款式： HV6736-477
其他细节
- 轻盈面料，可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
- 弹性腰部搭配抽绳，打造理想贴合感
产品细节
- 100% 聚酯纤维
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
