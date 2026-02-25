Nike x LEGO® Collection Everyday Essentials
中筒运动袜（3 双）
13% 折让
此款运动袜虽然无法保护你的双足不踩到 LEGO® 积木，但能带来舒适的迈步享受。 Nike x LEGO® Collection Everyday Essentials 中筒运动袜（3 双）采用轻盈弹性面料与足弓板带设计，提升支撑力，适合日常穿着。
- 显示颜色： 多色
- 款式： HV9635-900
Nike x LEGO® Collection Everyday Essentials
产品细节
- 袜底主体：聚酯纤维/其他纤维。 袜底罗纹：聚酯纤维/氨纶
- 可机洗
