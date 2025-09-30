 
Nike x LEGO® Collection Heritage 双肩包 - 灯草红/暗椒红/金属银

Nike x LEGO® Collection

双肩包

¥349
无论是积木还是其他物品，Nike x LEGO® Collection Heritage 双肩包都能让你带着创意随行。内置套袋适合存放笔记本电脑或者数块乐高积木和底板。你喜爱的 LEGO® 小人仔贴片固定在内侧套袋上，让你的梦之队随时相伴。


Nike x LEGO® Collection

产品细节

  • 尺寸：44 x 30 x 15 厘米
  • 面料/里料：织物
  • 不可机洗
  • 显示颜色： 灯草红/暗椒红/金属银
  • 款式： HV6609-612

