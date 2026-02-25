Nike x LEGO® Collection
双肩包
11% 折让
无论是积木还是其他物品，Nike x LEGO® Collection Heritage 双肩包都能让你带着创意随行。内置套袋适合存放笔记本电脑或者数块乐高积木和底板。你喜爱的 LEGO® 小人仔贴片固定在内侧套袋上，让你的梦之队随时相伴。
- 显示颜色： 灯草红/暗椒红/金属银
- 款式： HV6609-612
产品细节
- 尺寸：44 x 30 x 15 厘米
- 面料/里料：织物
- 不可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
