是否有哪一次，耐克勾勾如此“摄人心魄”？当“颠倒世界”开始主宰，一切由此改变。Nike x Stranger Things 怪奇物语系列男子T恤采用宽松衣身设计，塑就经典休闲外观。针织棉料质感柔软且略带结构感，舒适耐穿，适合日常穿着。

