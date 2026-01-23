 
Nike MD Runner 2 女子运动鞋 - 帆白/粉白/白色/牡丹红

Nike MD Runner 2

女子运动鞋

10% 折让
帆白/粉白/白色/牡丹红
帆白/幻影灰白/浅烟灰/金属银

Nike MD Runner 2 女子运动鞋借鉴 90 年代出众跑鞋设计，忠实承袭元年款细节，鞋面混搭透气网眼设计和翻毛皮覆面，结合 Phylon 泡绵中底，缔造轻盈缓震效果。


Nike MD Runner 2

10% 折让

复古跑鞋，再创炫风

Nike MD Runner 2 女子运动鞋借鉴 90 年代出众跑鞋设计，忠实承袭元年款细节，鞋面混搭透气网眼设计和翻毛皮覆面，结合 Phylon 泡绵中底，缔造轻盈缓震效果。

其他细节

  • 透气织物与皮革组合鞋面，打造出色耐穿性
  • Phylon 中底，轻盈灵活，缓震性能出众
  • 经典耐克勾设计，塑就时尚风范

产品细节

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。