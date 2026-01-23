Nike MD Runner 2
女子运动鞋
10% 折让
Nike MD Runner 2 女子运动鞋借鉴 90 年代出众跑鞋设计，忠实承袭元年款细节，鞋面混搭透气网眼设计和翻毛皮覆面，结合 Phylon 泡绵中底，缔造轻盈缓震效果。
- 显示颜色： 帆白/粉白/白色/牡丹红
- 款式： 749869-106
Nike MD Runner 2
复古跑鞋，再创炫风
其他细节
- 透气织物与皮革组合鞋面，打造出色耐穿性
- Phylon 中底，轻盈灵活，缓震性能出众
- 经典耐克勾设计，塑就时尚风范
产品细节
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
