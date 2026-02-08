 
2024 赛季巴西队客场球迷版 Nike Dri-FIT 男子速干足球球衣 - 飞翔蓝/浅复古蓝/活力黄

2024 赛季巴西队客场球迷版

Nike Dri-FIT 男子速干足球球衣

43% 折让

2024 赛季巴西队客场球迷版 Nike Dri-FIT 男子速干足球球衣采用匠心设计，旨在致敬海滩和丛林浑然天成的自然之美。精巧印花图案，向巴西绵延绚丽的海岸线致敬。后领内侧融入匠心细节，彰显球队荣耀。


  • 显示颜色： 飞翔蓝/浅复古蓝/活力黄
  • 款式： FJ4283-458

2024 赛季巴西队客场球迷版 Nike Dri-FIT 男子速干足球球衣采用匠心设计，旨在致敬海滩和丛林浑然天成的自然之美。精巧印花图案，向巴西绵延绚丽的海岸线致敬。后领内侧融入匠心细节，彰显球队荣耀。

干爽体验

Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适。

复刻设计

Nike 球迷版系列采用导湿速干技术巧搭复刻设计细节，为你打造出众应战造型，彰显挚爱球队风范。

产品细节

  • 100% 聚酯纤维
  • 可机洗
