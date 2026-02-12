2024/25 赛季洛杉矶湖人队勒布朗·詹姆斯 (LeBron James) City Edition

¥959 ¥1,299 26% 折让

湖人队不仅仅是一支篮球队， 只要一上场，就会拉开一幕幕壮观的名场面。 其高水准的比赛表现，无一不扣人心弦、让人叹为观止。2024/25 赛季洛杉矶湖人队勒布朗·詹姆斯 (LeBron James) City Edition Nike Dri-FIT ADV NBA Authentic Jersey 男子速干球衣旨在致敬这支球队的辉煌征程：从 1960 年起步，一路走来成为家喻户晓的球队，带来其专属的“湖人秀场”。

City Edition

Nike 匠心打造 NBA City Edition 系列，纪念球队与主场城市之间的情感联结。 该系列以标志性象征元素和往季队服为设计灵感，彰显球队主场城市独具特色的风土人情和历史，为挚爱球衣系列增添当地专属荣耀风范。

干爽体验

Nike Dri-FIT ADV 技术将导湿速干面料与先进的工程设计融为一体，帮助保持干爽、舒适和专注。

职业球员风范

官方设计，为你打造球队同款造型。