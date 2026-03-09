2024/25 赛季菲尼克斯太阳队凯文·杜兰特 (Kevin Durant) City Edition
Nike Dri-FIT ADV NBA Authentic Jersey 男子速干球衣
21% 折让
你期待已久的复古时光悄然来袭。2024/25 赛季菲尼克斯太阳队凯文·杜兰特 (Kevin Durant) City Edition Nike Dri-FIT ADV NBA Authentic Jersey 男子速干球衣的设计灵感源自彻底革新全明星赛的经典队服，即 1995 年的 NBA 全明星赛队服。没错，就是它。这款球衣饰有 70 年代和 80 年代复古风格字样，向经典全明星赛以及 Nike 品牌在篮球历史上的辉煌时刻致敬。
- 显示颜色： 全域紫
- 款式： FQ4479-505
City Edition
Nike 匠心打造 NBA City Edition 系列，纪念球队与主场城市之间的情感联结。 该系列以标志性象征元素和往季队服为设计灵感，彰显球队主场城市独具特色的风土人情和历史，为挚爱球衣系列增添当地专属荣耀风范。
干爽舒适
Nike Dri-FIT ADV 技术将导湿速干面料与先进的工程设计融为一体，帮助保持干爽、舒适和专注。
职业球员风范
官方设计，为你打造球队同款造型。
产品细节
- 侧拼接处饰有 1995 年全明星球衣同款细节
- 100% 聚酯纤维
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
