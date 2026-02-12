2024/25 赛季菲尼克斯太阳队德文·布克 (Devin Booker) City Edition

¥419 ¥699 40% 折让

你期待已久的复古时光悄然来袭。 2024/25 赛季菲尼克斯太阳队德文·布克 (Devin Booker) City Edition Nike Dri-FIT NBA Swingman Jersey 男子速干球衣的设计灵感源自彻底革新全明星赛的经典队服，即 1995 年的 NBA 全明星赛队服。 没错，就是它。 这款球衣饰有 70 年代和 80 年代复古风格字样，向经典全明星赛以及 Nike 品牌在篮球历史上的辉煌时刻致敬。

City Edition Nike 匠心打造 NBA City Edition 系列，纪念球队与主场城市之间的情感联结。 该系列以标志性象征元素和往季队服为设计灵感，彰显球队主场城市独具特色的风土人情和历史，为挚爱球衣系列增添当地专属荣耀风范。 干爽体验 Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助保持干爽、舒适和专注。 复刻设计，球员同款 复刻设计，呈现球队同款细节。