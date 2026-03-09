2025 赛季中国队主场球迷版
Nike Dri-FIT 男子速干足球球衣
2025 赛季中国队主场球迷版 Nike Dri-FIT 男子速干足球球衣旨在向新生代球员致敬，彰显其在球场内外的亮眼风采。红色主调搭配金色点缀，庆祝中国女足迎来崭新黄金时代。
- 显示颜色： 健身红/鲜亮勃艮第酒红/俱乐部金/俱乐部金
- 款式： FZ9018-687
专业风范
Nike 球迷版系列采用导湿速干技术巧搭复刻设计细节，为你打造出众应战造型，彰显挚爱球队风范。
干爽体验
Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽、舒适和专注。
产品细节
- 复刻设计
- 后领内侧印花设计
- 100% 聚酯纤维
- 可机洗
