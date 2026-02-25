2025 赛季中国队客场球迷版
Nike Dri-FIT 男子速干足球球衣
33% 折让
2025 赛季中国队客场球迷版 Nike Dri-FIT 男子速干足球球衣以现代手法焕新演绎传统艺术，旨在向新生代运动员致敬。印花图案寓意坚韧毅力，庆祝中国女足迎来崭新黄金时代。
- 显示颜色： 海玻璃色/云母绿/队红/队红
- 款式： FZ9029-020
专业风范
Nike 球迷版系列采用导湿速干技术巧搭复刻设计细节，为你打造出众应战造型，彰显挚爱球队风范。
干爽体验
Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽、舒适和专注。
产品细节
- 复刻设计
- 100% 聚酯纤维
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
