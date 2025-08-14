2025/26 赛季切尔西客场球迷版
Nike Dri-FIT 男子速干足球球衣
15% 折让
20 世纪 70 年代，切尔西足球俱乐部推出了一款球衣，致敬伟大的匈牙利国家队。该球队号称“神奇的马扎尔人”，具有非凡的影响力。 2025/26 赛季切尔西客场球迷版 Nike Dri-FIT 男子速干足球球衣延续这份对伟大的致敬，采用匈牙利国旗的颜色细节，打造精致的球衣设计。
- 显示颜色： 幻影灰白/速度红/银河绿/银河绿
- 款式： HJ4602-031
2025/26 赛季切尔西客场球迷版
15% 折让
20 世纪 70 年代，切尔西足球俱乐部推出了一款球衣，致敬伟大的匈牙利国家队。该球队号称“神奇的马扎尔人”，具有非凡的影响力。 2025/26 赛季切尔西客场球迷版 Nike Dri-FIT 男子速干足球球衣延续这份对伟大的致敬，采用匈牙利国旗的颜色细节，打造精致的球衣设计。
专业风范
Nike 球迷版系列采用导湿速干技术巧搭复刻设计细节，为你打造出众应战造型，彰显挚爱球队风范。
干爽体验
Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽、舒适和专注。
产品细节
- 复刻设计
- 梭织徽章
- 100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 幻影灰白/速度红/银河绿/银河绿
- 款式： HJ4602-031
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。