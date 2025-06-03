2025/26 赛季国际米兰主场球员版

¥1,099

根植传统，锐意进取。2025/26 赛季国际米兰主场球员版 Nike Dri-FIT ADV 男子速干足球球衣旨在致敬国际米兰足球俱乐部与球队主场城市这两大创新热土。该球衣以黑色为底色，饰有富有艺术气息的“INTER”字样，设计灵感源自举世闻名的米兰设计周中颇具未来风格的灯光装置。

职业球员风范 球员版球衣系列，助力呈现职业球员的同款造型。采用导湿速干技术巧搭官方设计细节，质感轻盈，为你打造舒适干爽的赛场体验。 透气非凡 Nike Dri-FIT ADV 技术将导湿速干面料与先进的工程设计融为一体，帮助保持干爽，舒适和专注。