2025/26 赛季孟菲斯灰熊队 Hardwood Classics
Nike Dri-FIT NBA Swingman Jersey 男子速干球衣
11% 折让
欲知前行方向，必先了解过往。每一支球队的辉煌历史，皆为通往光明、美好未来的基石。穿上 2025/26 赛季孟菲斯灰熊队 Hardwood Classics Nike Dri-FIT NBA Swingman Jersey 男子速干球衣，彰显你对孟菲斯灰熊队的深厚情怀。其设计复刻赛场球衣版本，采用透气网眼布结合导湿速干技术，助你与心仪的灰熊队球员一样，时刻保持干爽，从容应战。
- 显示颜色： 黑
- 款式： HM4776-013
11% 折让
其他细节
- Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，助你保持干爽舒适
- 复刻设计，呈现球队同款细节
产品细节
- 100% 聚酯纤维
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
